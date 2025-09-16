Возрастное ограничение 18+
В Верхней Салде страхового агента обвиняют в хищениях средств и подделке полисов КАСКО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Салде будут судить страхового агента – 37-летнюю местную жительницу. Её обвиняют в хищении и подделке полисов КАСКО при страховании автомобилей
По версии следствия, с сентября 2024 года по март 2025 года она получила от четырёх человек 132,8 тысячи рублей для страхования по КАСКО.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, обвиняемая действительно оформляла страховые полисы, но на значительное меньше суммы. На руки потерпевшим она отдавала поддельные полисы. Когда всё вскрылось, обвиняемая признала вину и частично компенсировала ущерб, вернув обманутым 76,9 тысячи рублей.
Женщине вменяют части 1 и 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и часть 4 статьи 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление). Уголовное дело будут рассматривать в Верхнесалдинском районном суде.
