Одного из похитителей гаджетов через взломанный «Яндекс.Маркет» осудили в Екатеринбурге

Вынесен приговор участнику хитрой схемы хищений гаджетов через взломанные учётки «Яндекс.Маркета». Академический районный суд Екатеринбурга определился с наказанием ему.Тридцатитрёхлетний Никита Карпенко признан виновным в серии краж дорогостоящей электроники, совершённых с использованием взломанных учетных записей пользователей на торговой платформе. Как установил суд, в августе 2024 года он вступил в преступную группу, где выполнял роль курьера. По отработанной схеме один из сообщников взламывал аккаунты покупателей на «Яндекс.Маркете», менял в них персональные данные и оформлял заказы на смартфоны и компьютеры. Получив номера заказов и коды выдачи, Карпенко через сервис «Яндекс Go» заказывал курьера, который забирал гаджеты из пунктов выдачи и доставлял их в Академический район.Общая стоимость похищенной техники превысила 230 тысяч рублей. Часть средств от продажи похищенного Карпенко переводил организатору схемы. Всего зафиксировано шесть таких преступных эпизодов.Суд квалифицировал действия подсудимого как шесть эпизодов несанкционированного доступа к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ) и шесть эпизодов кражи, совершённой организованной группой (пункт «а» части 4 статьи 158 УК РФ). С учётом обстоятельств Карпенко приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток, — уточняет телеграм-канал «Суды Свердловской области».