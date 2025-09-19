Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о задержании миллиардера Боброва и топ-менеджера его структур
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге миллиардера Алексея Боброва и председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Чёрных.
По данным Е1.ru, перед этим в домах и офисах в Москве, которые принадлежат Алексею Боброву и его давнему бизнес-партнёру Артёму Бикову, прошли обыски в рамках дела о мошенничестве. Об их процессуальном статусе не сообщается.
Бобров, напомним, имеет гражданство Австрии. Биков, недавно отказавшийся от австрийского гражданства, на прошлой неделе говорил корреспонденту Вечерних ведомостей, что не собирается эмигрировать из страны.
66.ru также пишет, что силовики пришли за гендиректором «Объединённой теплоснабжающей компании» Артёмом Носковым и её бывшим руководителем Антоном Боликовым.
Ранее генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы Бикова и Боброва – 75% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли ещё в 80 компаниях.
По данным Е1.ru, перед этим в домах и офисах в Москве, которые принадлежат Алексею Боброву и его давнему бизнес-партнёру Артёму Бикову, прошли обыски в рамках дела о мошенничестве. Об их процессуальном статусе не сообщается.
Бобров, напомним, имеет гражданство Австрии. Биков, недавно отказавшийся от австрийского гражданства, на прошлой неделе говорил корреспонденту Вечерних ведомостей, что не собирается эмигрировать из страны.
66.ru также пишет, что силовики пришли за гендиректором «Объединённой теплоснабжающей компании» Артёмом Носковым и её бывшим руководителем Антоном Боликовым.
Ранее генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы Бикова и Боброва – 75% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли ещё в 80 компаниях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В офисе RC Group в Екатеринбурге прошли обыски
19 сентября 2025
19 сентября 2025
СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге квартиросъёмщика после пыток над собственником жилья
16 сентября 2025
16 сентября 2025
В Серове в недавно отремонтированном жилом доме обрушился потолок
15 сентября 2025
15 сентября 2025
В Нижнем Тагиле «оконного мастера» осудили за мошенничество
19 сентября 2025
19 сентября 2025