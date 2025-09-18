В Екатеринбурге 20-летняя девушка перевела мошенникам 900 тысяч семейных сбережений

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 20-летняя девушка, попав под влияние телефонных мошенников, отдала почти 900 тысяч рублей из сбережений семьи.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в начале августа девушка через мессенджер получила сообщение от неизвестной, представившейся руководителем колледжа, в котором она раньше училась. Она рассказала, что у них проводится проверка и что с выпускницей хочет связаться сотрудник ФСБ. После ей позвонил другой человек, который стал утверждать, что её данными якобы завладели мошенники. Чтобы спасти деньги, он посоветовал ей передать их курьеру.Девушка, поверив в эту легенду, собрала в пакет все деньги, которые хранились дома, и отдала их «бегунку», назвавшему обговорённый пароль. После этого ей снова позвонили из «службы безопасности», требуя ещё найти деньги, лишь в этот момент она осознала, что стала жертвой аферистов.В сентябре сотрудники уголовного розыска смогли найти курьера, которому девушка отдавала семейные сбережения. «Бегунком» оказался ранее несудимый безработный 25-летний местный житель. Похищенных денег у него уже не было.