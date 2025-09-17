Возрастное ограничение 18+
В Серове наркокурьера приговорили к 12 годам колонии строгого режима
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Серовский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю Евгению Филиппову, приговорив его к длительному сроку за работу наркокурьером-закладчиком.
Была установлена его причастность к 77 эпизодам сбыта запрещённых веществ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
В качестве наказания суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Была установлена его причастность к 77 эпизодам сбыта запрещённых веществ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
«Филиппов входил в состав организованной преступной группы. Он сознательно принял предложение о "вакансии" и за вознаграждение в 5000 рублей приступил к распространению наркотиков на территории ряда городов области»,
– рассказали в пресс-службе.
В качестве наказания суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию