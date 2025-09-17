Возрастное ограничение 18+
Экс-инспектора ФСИН из Каменска-Уральского признали виновным в коррупции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор бывшему инспектору исправительной колонии №47 Александру Малухину, признав виновным в коррупционных преступлениях, включая получение взяток.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, было установлено, что в 2025 году Малухин, используя своё служебное положение, организовал схему по передаче заключённым запрещённых предметов.
По одному из эпизодов инспектор не смог завершить свои действия, так как «заказчик» отказался от оплаты и уведомил о преступлении сотрудников управления собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области.
В суде Александр Малухин частично признал свою вину.
Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ: получение взятки (ч. 3 ст. 290), превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286), мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2), покушение на взятку (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290). В качестве наказания Малухину назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему занимать должности, связанные с функциями представителя власти, на срок три года. Также с него взыскан штраф в размере 140 тысяч рублей, что составляет 20-кратный размер суммы взятки. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, было установлено, что в 2025 году Малухин, используя своё служебное положение, организовал схему по передаче заключённым запрещённых предметов.
«Он получал денежные средства через посредника, часть из которых тратил на покупку мобильных телефонов для осуждённых, а остальные присваивал»,
– пояснили в пресс-службе.
По одному из эпизодов инспектор не смог завершить свои действия, так как «заказчик» отказался от оплаты и уведомил о преступлении сотрудников управления собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области.
В суде Александр Малухин частично признал свою вину.
Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ: получение взятки (ч. 3 ст. 290), превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286), мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2), покушение на взятку (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290). В качестве наказания Малухину назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему занимать должности, связанные с функциями представителя власти, на срок три года. Также с него взыскан штраф в размере 140 тысяч рублей, что составляет 20-кратный размер суммы взятки. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле «оконного мастера» осудили за мошенничество
19 сентября 2025
19 сентября 2025