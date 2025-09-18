Возрастное ограничение 18+
18,9 тысячи преступлений в Свердловской области совершены рецидивистами
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась среди регионов-лидеров в антирейтинге по количеству преступлений, совершённых рецидивистами в прошлом году. За 2024 год таких было зарегистрировано 18,9 тысячи.
Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на МВД. Больше рецидивов преступлений, чем в Свердловской области, было совершено только в Челябинской области — 19,5 тысячи. В тройку лидеров также вошёл Краснодарский край, где в прошлом году рецидивисты совершили 16,6 тысячи преступлений.
Всего в 2024 году было зарегистрировано 513 тысяч рецидивов преступлений.
