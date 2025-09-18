Возрастное ограничение 18+

500 тысяч исчезли из тайника 93-летнего дедушки, полиция вышла на внучку

14.14 Суббота, 20 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ревде сотрудники полиции раскрыли хищение крупной суммы денег у 93-летнего пенсионера, сообщает Главное управление МВД России по Свердловской области. Подозреваемой оказалась 28-летняя внучка потерпевшего, проживающая в Екатеринбурге.

По данным следствия, 27 августа пенсионер обнаружил пропажу части своих накоплений, которые хранил дома. Общая сумма составляла 600 тысяч рублей. При проверке выяснилось, что 500 тысяч рублей были подменены на сувенирные купюры банка приколов. Пострадавший ранее не мог заметить подмену из-за преклонного возраста и плохого зрения.

Свой комплект ключей от квартиры дедушки имела внучка, которая каждую неделю приезжала к нему помогать с уборкой и покупками. В ходе расследования женщина призналась, что похитила деньги для погашения кредитов и личных расходов. Чтобы скрыть кражу, она подложила в тайник сувенирные купюры.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Подозреваемая признаёт вину и обязуется вернуть деду похищенные средства.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
