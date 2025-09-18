Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге «перекрыли» канал незаконной миграции

16.16 Пятница, 19 сентября 2025
Фото: УФСБ по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Екатеринбурга по подозрению в организации незаконной миграции.

Как сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области, преступная группа из двух екатеринбуржцев действовала с декабря 2020 года по май 2024 года. По версии федеральной службы безопасности, на протяжении этого времени они подделывали трудовые договоры для граждан из стран Центральной Азии, чтобы мигранты могли на основании этих документов продлевать свой срок пребывания в России. Также организаторы «помогали» с фиктивной постановкой на учёт.

«В ходе обысков у подозреваемых изъяты документы, печати, списки уже легализованных иностранцев и техника, использовавшуюся для преступной деятельности»,

рассказали в телеграм-канале «Антитеррор Урал».



Фото: УФСБ по Свердловской области


В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ – «Организация незаконной миграции группой лиц». Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Оба фигуранта помещены под стражу, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Задержанным в Екатеринбурге за финансирование терроризма иностранцам вынесли приговор
18 сентября 2025
Четверо чёрных лесорубов в Сысертской области погубили лес на много миллионов рублей
16 сентября 2025
Иностранцы без разрешений работали на Режском хлебокомбинате, штраф 5,7 млн рублей
15 сентября 2025
Более пяти тысяч кубометров леса незаконно вырубили в «Бажовских местах»
12 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:32 В екатеринбургском автобусе произошла поножовщина
16:16 В Екатеринбурге «перекрыли» канал незаконной миграции
15:58 СК проводит проверку из-за пожара в Дегтярске, где пострадала десятилетняя девочка
15:48 На 7,5 млн рублей оштрафовали «Тагилдорстрой» из-за нарушений в торгах
14:25 В Нижнем Тагиле «оконного мастера» осудили за мошенничество
13:02 В Свердловской области предложение загородных домов для аренды выросло на 45%
12:58 В Дегтярске при пожаре в частном доме девочка получила ожоги 87% тела
12:02 За покушение на убийство незнакомки ответит в суде житель Каменска-Уральского
11:36 Жительница Режа согласилась помочь подруге и влезла в долги
10:23 В Екатеринбурге 12-летняя девочка пропала во время прогулки
10:17 Годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 10%
09:57 В офисе RC Group в Екатеринбурге прошли обыски
09:17 Качели с подростками упали в Каменске-Уральском
21:16 Екатеринбургский зоопарк отметил 95-летие праздничным флешмобом
20:15 Свердловский областной суд смягчил приговор врачу-онкологу из Карпинска
19:37 Итальянская проститутка с золотым сердцем пришла на большой экран Ельцин-центра
19:21 Сразу двух машин лишился любитель пьяной езды из Невьянска
19:14 В Саду Казанцева отметят 100-летие яблони «Китайки»
18:52 Число свердловских пожаров вторника совпало с их количеством в среду
17:11 Пытавшего владельца квартиры арендатора в Екатеринбурге поместили в СИЗО
16:46 В Екатеринбурге полицейские смогли вернуть часть похищенных у пенсионерки денег
16:11 Суд лишил Сизикова полномочий главы Серовского округа
15:37 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют перекрёсток на Юго-Западном
15:26 7,5 миллиона рублей заплатит свердловская компания родственникам погибшего работника
14:26 В Берёзовском экс-начальницу почты оштрафовали за хищение детского пособия
13:43 В список ООПТ собираются добавить три екатеринбургских сквера
Все новости Свердловской области
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
Все новости России и мира
16:32 В екатеринбургском автобусе произошла поножовщина
16:16 В Екатеринбурге «перекрыли» канал незаконной миграции
15:58 СК проводит проверку из-за пожара в Дегтярске, где пострадала десятилетняя девочка
15:48 На 7,5 млн рублей оштрафовали «Тагилдорстрой» из-за нарушений в торгах
14:25 В Нижнем Тагиле «оконного мастера» осудили за мошенничество
13:02 В Свердловской области предложение загородных домов для аренды выросло на 45%
12:58 В Дегтярске при пожаре в частном доме девочка получила ожоги 87% тела
12:02 За покушение на убийство незнакомки ответит в суде житель Каменска-Уральского
11:36 Жительница Режа согласилась помочь подруге и влезла в долги
10:23 В Екатеринбурге 12-летняя девочка пропала во время прогулки
10:17 Годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 10%
09:57 В офисе RC Group в Екатеринбурге прошли обыски
09:17 Качели с подростками упали в Каменске-Уральском
21:16 Екатеринбургский зоопарк отметил 95-летие праздничным флешмобом
20:15 Свердловский областной суд смягчил приговор врачу-онкологу из Карпинска
19:37 Итальянская проститутка с золотым сердцем пришла на большой экран Ельцин-центра
19:21 Сразу двух машин лишился любитель пьяной езды из Невьянска
19:14 В Саду Казанцева отметят 100-летие яблони «Китайки»
18:52 Число свердловских пожаров вторника совпало с их количеством в среду
17:11 Пытавшего владельца квартиры арендатора в Екатеринбурге поместили в СИЗО
16:46 В Екатеринбурге полицейские смогли вернуть часть похищенных у пенсионерки денег
16:11 Суд лишил Сизикова полномочий главы Серовского округа
15:37 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют перекрёсток на Юго-Западном
15:26 7,5 миллиона рублей заплатит свердловская компания родственникам погибшего работника
14:26 В Берёзовском экс-начальницу почты оштрафовали за хищение детского пособия
13:43 В список ООПТ собираются добавить три екатеринбургских сквера
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK