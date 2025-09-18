Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге «перекрыли» канал незаконной миграции
Фото: УФСБ по Свердловской области
Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Екатеринбурга по подозрению в организации незаконной миграции.
Как сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области, преступная группа из двух екатеринбуржцев действовала с декабря 2020 года по май 2024 года. По версии федеральной службы безопасности, на протяжении этого времени они подделывали трудовые договоры для граждан из стран Центральной Азии, чтобы мигранты могли на основании этих документов продлевать свой срок пребывания в России. Также организаторы «помогали» с фиктивной постановкой на учёт.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ – «Организация незаконной миграции группой лиц». Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Оба фигуранта помещены под стражу, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В ходе обысков у подозреваемых изъяты документы, печати, списки уже легализованных иностранцев и техника, использовавшуюся для преступной деятельности»,
– рассказали в телеграм-канале «Антитеррор Урал».
Фото: УФСБ по Свердловской области
