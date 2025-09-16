Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле «оконного мастера» осудили за мошенничество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле бывшего предпринимателя по имени Шамиль Надыров признали виновным в мошенничестве. Он заключал договоры на изготовление и установку пластиковых окон, после чего исчезал.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в прошлом Шамиль Надыров занимался розничной торговлей металлических и неметаллических конструкций в специализированных магазинах, но бизнес не задался и в 2020 году он прекратил предпринимательскую деятельность. Спустя три года Надыров вспомнил, что у него остались печати, и решил воспользоваться своим прошлым статусом индивидуального предпринимателя.
В суде были предоставлены доказательства того, что в период с июня 2023 года по апрель 2024 он заключил договоры на установку окон, брал деньги, но не выполнял взятые на себя обязательства.
После обращения потерпевших в полицию против «оконного мастера» возбудили уголовное дело. В суде Шамиль Надыров свою вину признал и, поскольку он активно содействовал следствию, его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё до окончания процесса он в полном объёме возместил ущерб пяти потерпевшим.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным в мошенничестве и назначил в качестве наказания исправительные работы на 2 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также с виновного взыскали суммы ущерба в пользу двух потерпевших, которым он не успел вернуть деньги.
Приговор пока не вступил в законную силу.
