В офисе RC Group в Екатеринбурге прошли обыски
Фото: Дмитрий Чукреев
Накануне вечером силовики нагрянули в офис компании RC Group на Хохрякова, 74 в Екатеринбурге. После этого помещения организации опечатали.
Член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев в своём телеграм-канале сообщил, что там проходили обыски.
В августе текущего года фирма привлекала к себе внимание Следственного комитета. В телеграм-канале Информационного центра СКР сообщалось, что на компанию жалуются в Екатеринбурге. Заявлялось, что сотрудники компании на протяжении трёх лет предлагали покупать партнёрства, навязывая кредиты и обещая заработок, а после получения средств переставали выходить на связь. По этому факту СУ СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело.
Сама RC Group позиционирует себя как IT-компанию.
