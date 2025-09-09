В Екатеринбурге полицейские смогли вернуть часть похищенных у пенсионерки денег





– рассказали в МВД. «Рассказывая о том, как он начал заниматься противоправной деятельностью, задержанный пояснил, что сначала не осознавал криминальный характер своих действий. Он якобы всё понял только на последнем "заказе" и даже хотел отнести деньги в полицию, но его поймали раньше. Однако полицейские слышат подобные истории практически от каждого бегунка и не особо верят в них»,

В Екатеринбурге полицейские смогли найти и задержать «бегунка» до того, как он бы перевёл мошенникам основную часть похищенных у обманутой пенсионерки денег.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской УМВД, в полицию обратилась 90-летняя женщина, сообщившая, что отдала 570 тысяч рублей курьеру, не сразу поняв, что её обманывают. В тот же день оперативники приступили к розыску и задержали пособника мошенников. Им оказался 18-летний молодой человек – студент одного из местных колледжей. Его нашли в комнате общежития, где также были 550 тысяч рублей, которые он не успел перевести своим кураторам.Парень не стал отнекиваться и обо всем рассказал, в том числе о ещё трёх эпизодах мошенничества, в которых он участвовал как курьер.Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.