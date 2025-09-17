Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском экс-начальницу почты оштрафовали за хищение детского пособия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском приговорили к штрафу бывшую начальницу почтового отделения за хищение детского пособия.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в октябре 2023 года экс-начальница присвоила себе выплаты на ребёнка, которые предназначались другому местному жителю, и чтобы скрыть это, создала фальшивый отчёт о движении средств.
Ущерб, который она причинила «Почте России», составил более 9 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала и возместила ущерб.
Суд признал её виновной по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
