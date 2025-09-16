Возрастное ограничение 18+
Задержанным в Екатеринбурге за финансирование терроризма иностранцам вынесли приговор
Фото: УФСБ по Свердловской области
В Центральном окружном военном суде вынесли приговор четырём уроженцам из Центральной Азии, которые были задержаны в конце декабря 2023 года в Екатеринбурге за финансирование террористической организации.
По данным пресс-службы УФСБ России по Свердловской области, осужденные собирали и отправляли деньги в Сирию для нужд организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Этот факт был задокументирован во время оперативно-розыскных мероприятий.
Суд признал иностранцев виновными по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ и приговорил Ахмадхужаева Х. к 12 годам лишения свободы, остальных (Ахмадходжаева М., Саидова Н. и Ахмадхуджаева С.) — к 10 годам. Сообщается, что первые годы все осуждённые проведут в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима, сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал».
Приговор пока не вступил в законную силу. Известно, что дело готовится к представлению в Апелляционный военный суд.
*Решением Московского окружного военного суда от 05 июня 2019 года признана террористической организацией и запрещена.
По данным пресс-службы УФСБ России по Свердловской области, осужденные собирали и отправляли деньги в Сирию для нужд организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Этот факт был задокументирован во время оперативно-розыскных мероприятий.
Суд признал иностранцев виновными по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ и приговорил Ахмадхужаева Х. к 12 годам лишения свободы, остальных (Ахмадходжаева М., Саидова Н. и Ахмадхуджаева С.) — к 10 годам. Сообщается, что первые годы все осуждённые проведут в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима, сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал».
Приговор пока не вступил в законную силу. Известно, что дело готовится к представлению в Апелляционный военный суд.
*Решением Московского окружного военного суда от 05 июня 2019 года признана террористической организацией и запрещена.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сотрудницу Верхнетуринского завода оштрафовали за мошенничество
17 сентября 2025
17 сентября 2025
В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор бывшему замначальника колонии по делу о хищении
10 сентября 2025
10 сентября 2025