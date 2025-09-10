В Качканаре иностранный гражданин пытался дать взятку полицейскому

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Качканара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.Следствие установило, что 3 июля 2025 года мужчина, находясь в служебном кабинете начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Качканарский», попытался передать сотруднику полиции 15 тысяч рублей. Деньги он положил на стол в качестве взятки, рассчитывая таким образом избежать административной ответственности.По данным прокуратуры, обвиняемый нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации. Ему вменяется правонарушение, предусмотренное части 4 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ — повторное нарушение иностранным гражданином режима проживания без необходимых документов. Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие). Сам обвиняемый признал вину.Уголовное дело направлено в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.