Иностранца с контрабандой семи миллионов рублей остановили в Кольцово





– пояснили в управлении. «Это в пять раз больше, чем можно перемещать без декларирования по действующему законодательству. ФТС России напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства в рублях, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кольцово таможенники остановили в «зелёном коридоре» 26-летнего иностранца, планировавшего улететь в Душанбе (Таджикистан) с семью миллионами рублей. Брать эти деньги с собой ему не разрешили.Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, деньги не были задекларированы.В итоге на мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств). Ему грозит штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы наличных либо ограничение свободы на срок до четырёх лет.