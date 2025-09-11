Возрастное ограничение 18+
Иностранца с контрабандой семи миллионов рублей остановили в Кольцово
Фото: Уральское таможенное управление
В Кольцово таможенники остановили в «зелёном коридоре» 26-летнего иностранца, планировавшего улететь в Душанбе (Таджикистан) с семью миллионами рублей. Брать эти деньги с собой ему не разрешили.
Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, деньги не были задекларированы.
«Это в пять раз больше, чем можно перемещать без декларирования по действующему законодательству. ФТС России напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства в рублях, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС»,
– пояснили в управлении.
В итоге на мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств). Ему грозит штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы наличных либо ограничение свободы на срок до четырёх лет.
