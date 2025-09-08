Возрастное ограничение 18+
За жестокое избиение сожительницы будут судить жителя Каменска-Уральского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском прокуратура передала в суд уголовное дело против 31-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении сожительницы с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 июня 2025 года в коридоре общежития. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина во время ссоры, вызванной ревностью, толкнул свою сожительницу, после чего бросился на неё и стал жестоко избивать, нанося удары ногами и кулаками по голове и телу. В результате женщина получила серьёзные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую и множественные переломы черепа. Эксперты расценили эти повреждения как тяжкий вред здоровью пострадавшей.
Мужчине было предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с особой жестокостью. Уголовное дело будет рассмотрено в Красногорском районном суде Каменска-Уральского.
