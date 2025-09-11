Возрастное ограничение 18+
Обвиняемому в убийствах экс-сотруднику МВД и мэрии Екатеринбурга Боровику вынесли оправдательный приговор
Кадры из видео: Кировский районный суд Екатеринбурга, адвокат Сергей Колосовский
В Екатеринбурге оправдательный приговор вынесли бывшему сотруднику милиции и мэрии Антону Боровику. Его отпустили из-под стражи в зале суда и признали за ним право на реабилитацию, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
Оправдательный приговор судья Юрий Радчук вынес на основании вердикта присяжных заседателей, которые посчитали недоказанной вину Боровика в инкриминируемых ему преступлениях.
Антон Боровик обвинялся по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 УК — превышение должностных полномочий с применением насилия, а также с применением оружия или спецсредств, и пунктам «а», «д», «ж» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.
По версии следствия, Боровик вместе с другими милиционерами, участвуя в начале 2000-х годов в оперативно-розыскных мероприятиях с целью задержания причастных к наркоторговле лиц, вывез со своими соучастниками двоих подозреваемых в лес, где силовики пытали их с особой жестокостью, а затем задушили и спрятали трупы в специально выкопанной для этого яме.
Боровик не признавал свою вину в ходе всего следствия и попросил, чтобы его дело рассматривали присяжные.
