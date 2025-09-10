Экс-сотрудник ФСИН на Урале получил срок за 42 должностных преступления

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ивдельском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника отряда исправительной колонии №63 Вадима Тера. Суд признал его виновным в совершении 42 должностных преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями и получением взяток.Как было установлено в ходе разбирательства, с августа 2023 по февраль 2025 года «оборотень в погонах» организовал канал поставки на территорию исправительного учреждения запрещённых предметов. Среди них — мобильные телефоны, SIM-карты, зарядные устройства, иглы и материалы для татуировок, а также интернет-роутер. За содействие в проносе вещей осуждённые передавали взятки через посредника. Следствие выявило восемь эпизодов получения денежных средств на общую сумму 227 500 рублей, один случай взятки в виде смартфона «Samsung Galaxy» и одно покушение на получение вознаграждения.Подсудимый полностью признал вину. Суд квалифицировал его действия по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 3 статьи 30, части 3 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки).По итогам процесса Вадим Тёр приговорён к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 4 года. Все полученные взятки в денежной и имущественной форме подлежат конфискации.Приговор пока не вступил в законную силу, — отмечает телеграм-канал облсуда.