Четверо чёрных лесорубов в Сысертской области погубили лес на много миллионов рублей

19.36 Вторник, 16 сентября 2025
Фото: телеграм-канал «Свердловская полиция» / t.me/gumvdso
В Сысертском районе Свердловской области сотрудники ФСБ и полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу нелегальных лесорубов. По данным силовиков, незаконная деятельность продолжалась несколько лет и велась на особо охраняемой природной территории «Бажовские места».

В ходе спецоперации были задержаны четверо мужчин. Они занимались вырубкой сосен и берёз, а затем сбывали древесину как для нужд местного хозяйства «Бархатные рога», так и по поддельным документам в соседний регион. Общий объём незаконной заготовки превысил 5 тысяч кубометров, ущерб оценивается более чем в 450 миллионов рублей.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, задержание прошло в условиях, близких к боевым:

«Любители дармовой древесины пытались скрыться. Чтобы остановить их, оперативникам пришлось применить оружие — сначала предупредительный выстрел в воздух, затем по колесам транспортного средства. Только тогда злоумышленники сдались».


В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Следствие проверяет каналы сбыта древесины, а также устанавливает возможных организаторов и заказчиков нелегальной схемы.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
