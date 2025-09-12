Возрастное ограничение 18+
Четверо чёрных лесорубов в Сысертской области погубили лес на много миллионов рублей
Фото: телеграм-канал «Свердловская полиция» / t.me/gumvdso
В Сысертском районе Свердловской области сотрудники ФСБ и полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу нелегальных лесорубов. По данным силовиков, незаконная деятельность продолжалась несколько лет и велась на особо охраняемой природной территории «Бажовские места».
В ходе спецоперации были задержаны четверо мужчин. Они занимались вырубкой сосен и берёз, а затем сбывали древесину как для нужд местного хозяйства «Бархатные рога», так и по поддельным документам в соседний регион. Общий объём незаконной заготовки превысил 5 тысяч кубометров, ущерб оценивается более чем в 450 миллионов рублей.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, задержание прошло в условиях, близких к боевым:
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Следствие проверяет каналы сбыта древесины, а также устанавливает возможных организаторов и заказчиков нелегальной схемы.
