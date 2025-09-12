Четверо чёрных лесорубов в Сысертской области погубили лес на много миллионов рублей

«Любители дармовой древесины пытались скрыться. Чтобы остановить их, оперативникам пришлось применить оружие — сначала предупредительный выстрел в воздух, затем по колесам транспортного средства. Только тогда злоумышленники сдались».

В Сысертском районе Свердловской области сотрудники ФСБ и полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу нелегальных лесорубов. По данным силовиков, незаконная деятельность продолжалась несколько лет и велась на особо охраняемой природной территории «Бажовские места».В ходе спецоперации были задержаны четверо мужчин. Они занимались вырубкой сосен и берёз, а затем сбывали древесину как для нужд местного хозяйства «Бархатные рога», так и по поддельным документам в соседний регион. Общий объём незаконной заготовки превысил 5 тысяч кубометров, ущерб оценивается более чем в 450 миллионов рублей.По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, задержание прошло в условиях, близких к боевым:В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Следствие проверяет каналы сбыта древесины, а также устанавливает возможных организаторов и заказчиков нелегальной схемы.