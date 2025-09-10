В Лесном будут судить директора «Центра информации и общественных связей» Комарова

«При этом, обвиняемый составлял и подписывал акты сдачи-приёмки оказанных услуг, которые фактически не выполнялись», — рассказали в прокуратуре области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ЗАТО Лесной передали в суд уголовное дело директора МАУ «Центр информации и общественных связей» Дмитрия Комарова. Ему вменяют получение взятки в крупном размере и мошенничество — по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ и части 3 статьи 159 УК РФ.По версии следствия, с марта 2022 года по май 2024 года он получил от индивидуального предпринимателя более 890 тысяч рублей за заключение договоров на размещение рекламы и подписание актов выполненных работ. Также в мае 2023 года он заключил фиктивный договор с самозанятым на выполнение тех работ, которые с мая по декабрь 2023 года фактически выполнял сотрудник «Центра информации и общественных связей».Следствие считает, что самозанятый, получая деньги в оплату услуг, через посредника передавал их обвиняемому. Таким образом у муниципального учреждения было похищено 206 тысяч рублей.