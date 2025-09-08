Возрастное ограничение 18+
Жительницу Нижней Салды признали виновной в убийстве обидчика сожителя
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительницу Нижней Салды приговорили к лишению свободы за смерть мужчины, который обидел её сожителя. Верхнесалдинский районный суд признал её виновной в убийстве.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, конфликт, закончившийся расправой, произошёл в разгар новогодних праздников в квартире осуждённой. История, как это часто бывает, началась с распития горячительных напитков. По версии следствия, в какой-то момент мужчины, один из которых был сожителем женщины, вышли на лестничную площадку пообщаться. Там между ними произошла перепалка, в ходе которой гость несколько раз ударил сожителя хозяйки квартиры по голове.
Следствие пришло к выводу, что женщина затаила обиду и позже, придя к обидчику домой, ударила его ножом в живот. В суде женщина отказывалась признавать свою вину, заявляя, что убийство совершил не она, а её сожитель, который якобы попросил взять вину на себя.
Суд признал её виновной в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и назначил 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с неё 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 146 208 рублей расходов на погребение в пользу брата погибшего.
Приговор пока не вступил в законную силу. Известно, что в настоящее время дело с апелляционными жалобами и представлением прокурора направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд.
«Однако совокупности представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора»,
– заверили в пресс-службе.
