Екатеринбуржцу предъявили обвинение в убийстве 12-летней давности





– говорится в сообщении «Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Руслану Биктимирову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет предъявил 35-летнему жителю Екатеринбурга обвинение в убийстве, которое произошло 12 лет назад у одного из домов на Сибирском тракте.По версии следствия, обвиняемый в ночь на 25 мая 2013 года по малозначительному поводу вместе с другими фигурантами избил человека. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался. Установить причастность нового фигуранта удалось после внимательного изучения деталей дела и повторных допросов, рассказали Вечерним ведомостям в СУ СКР по Свердловской области. Его уже поместили под стражу.В телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области назвали имя фигуранта.По решению суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября 2025 года включительно.Постановление суда пока не вступило в законную силу.