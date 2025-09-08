Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский бизнесмен Александр Горбунов объявлен в федеральный розыск по делу о вымогательстве
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В федеральный розыск объявлен екатеринбургский бизнесмен Александр Горбунов. Согласно источникам Е1, знакомым с ходом расследования, он подозревается в организации пыток в ИК-2 и вымогательств.
По словам собеседника 66.ru, одним из ключевых эпизодов является история с базой на улице Комсомольской, 73. Ранее она принадлежала криминальному авторитету Михаилу Клоку, осужденному в 2014 году за налеты и грабежи. Находясь в ИК-2, Клок, по версии следствия, под пытками переписал недвижимость на Горбунова.
По информации СМИ, в 2022 году бизнесмен покинул Россию, а в 2023 году у него дома прошел обыск. В настоящее время Горбунов, по неофициальным данным, может находиться в Аргентине.
