Стрельба по Cadillac и угроза убийством: суд вынес приговор в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 35-летнему Александру Дискову. Мужчина обвинялся в незаконном обороте оружия, причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном повреждении чужого имущества и угрозе убийством, об этом сообщает пресс-служба суда.Суд установил, что в ночь на 12 ноября 2023 года в лаундж-баре «Нравы» на улице Радищева Дисков вступил в конфликт с посетительницей, отдыхавшей с компанией знакомых. Позже на парковке у клуба он обстрелял «Cadillac Escalade», принадлежащий женщине. Одному мужчине, пытавшемуся вмешаться, Дисков причинил травму, другому угрожал пистолетом. Разрешения на оружие у него не было.Суд признал Дискова виновным по всем статьям, по которым он обвинялся. Ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.В СМИ Александра Дискова называют авторитетным бизнесменом, известным в криминальных кругах под прозвищем «Фартовый».