Суд Екатеринбурга отказал бывшему гендиректору «Титановой долины» в смягчении наказания

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал бывшему генеральному директору ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» Артемию Кызласову в замене неотбытой части срока на более мягкое наказание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.В июле 2021 года Кызласов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 13 миллионов рублей. На момент рассмотрения ходатайства оставшийся срок составлял 4 года 11 месяцев 14 дней.Свердловский прокурор возражал против смягчения наказания, отмечая, что штраф не выплачен, а во время отбывания срока Кызласов нарушал правила колонии. Суд согласился с прокурором и оставил решение без изменений. Бывший гендиректор продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Напомним, что в июле 2019 года Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в 10 миллионов рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и позже увеличил её до 13 миллионов. Чтобы получить деньги, он предложил посредничество своему знакомому. В центре Екатеринбурга в кафе Кызласов принял от директора компании 30 тысяч рублей и муляжи денежных купюр на сумму свыше 2,4 миллиона рублей, что в сумме составляло 2,5 миллиона рублей — часть оговоренной суммы взятки.