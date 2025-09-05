В Первоуральске женщина признана виновной в хищении средств у родителей учеников школы №15

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при сборе средств на школьные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По данным следствия, жительница Первоуральска 1993 года рождения с ноября 2024 года по май 2025 года собирала деньги у родителей учеников 4 класса школы №15. Она размещала сообщения в мессенджере с предложением оплатить выпускные альбомы, ленты «Выпускник» и посещение парка виртуальной реальности. Родители передавали ей деньги, полагая, что средства пойдут на организацию мероприятий, однако женщина не намеревалась выполнять обещания и присвоила более 97 тысяч рублей.Подсудимая признала вину в полном объеме. В ходе прений государственный обвинитель настаивал на наказании в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Суд назначил женщине 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, с осужденной взыскана сумма материального ущерба в пользу потерпевших.