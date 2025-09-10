Житель Новоуральска оштрафован за незаконную добычу полудрагоценных камней

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Новоуральске вынесен приговор по делу о самовольной добыче полезных ископаемых. Местный житель признан виновным в незаконном сборе минералов на охраняемой территории.Инцидент произошел в мае этого года в лесном массиве рядом с АО «Мариинский прииск». Используя специальное оборудование, мужчина добыл 40 берриллов весом более полутора килограммов. На месте его задержала служба охраны предприятия.Мировой судья Новоуральского судебного района квалифицировал действия Николая по статье 7.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Самовольное пользование недрами») и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.Попытка оспорить постановление в Новоуральском городском суде успеха не принесла: апелляционная инстанция оставила решение без изменений.В результате нарушителю предстоит выплатить значительную сумму, а изъятые камни возвращены государству.