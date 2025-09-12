Возрастное ограничение 18+
Более пяти тысяч кубометров леса незаконно вырубили в «Бажовских местах»
Фото: УФСБ по Свердловской области
В природном парке «Бажовское места» в Сысертском районе Свердловской области обнаружили масштабную вырубку леса. Сейчас она остановлена, сообщают в телеграм-канале «Антитеррор Урал».
Пресечена незаконная вырубка леса была сотрудниками органов безопасности, полиции и Росгвардии. Сообщается, что лес в особо охраняемой природной территории в течение нескольких лет вырубали четверо мужчин. Древесину они использовали для нужд фермы «Бархатные Рога», а также поставляли в соседний регион по поддельным документам
По данным пресс-службы УФСБ по Свердловской области, общий объём незаконно вырубленного леса превышает пять тысяч кубометров. Ущерб, нанесённый Лесному фонду России, больше 450 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.
