Возрастное ограничение 18+

Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной

12.15 Пятница, 12 сентября 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме вынесли приговор садоводу, который срубил возле своего участка сосну. Мужчину признали виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере – часть 3 статьи 260 УК РФ.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, тень от хвойного дерева, росшего за забором, падала на посадки мужчины, что много лет его сильно раздражало.И вот весной 2025 года садовод не выдержал и свёл счёты с сосной, самовольно спилив дерево.

Немногим позже мужчина узнал, что дерево было не бесхозным – территория за забором принадлежит Берёзовскому лесничеству. Другими словами, спилив сосну, он причинил ущерб лесничеству на сумму более 194 тысячи рублей. Объём вырубленной древесины был больше 5,6 кубометров.

В суде садовод свою вину полностью признал. В качестве наказания ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также суд удовлетворил гражданский иск лесничества и взыскал с мужчины сумму ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Челябинской области за контрабанду леса в Казахстан осудили серовчанку
09 сентября 2025
Бывшего опера из кировского УВД Екатеринбурга признали виновным в убийствах в 2000 году
04 сентября 2025
Экс-начальника полиции Соболя признали виновным в организации ОПГ в Екатеринбурге
11 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:51 В международной турнире по настольному теннису в Верхней Пышме участвуют 128 детей
15:18 18 поставщиков импортных овощей и фруктов в Свердловской области получили предостережения
14:45 Личности осквернивших мемориал девочек в Каменске-Уральском установили
14:32 До 24 октября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге
13:53 Более пяти тысяч кубометров леса незаконно вырубили в «Бажовских местах»
12:59 После осквернения мемориала в Каменске-Уральском СК возбудил уголовное дело
12:45 Свердловская область вошла в тройку регионов с самым большим количеством абортов
12:15 Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной
11:36 Прокуратура проводит проверку после сообщения об осквернении мемориала в Каменске-Уральском
11:05 Екатеринбуржец погасил долг по алиментам под угрозой уголовной ответственности
10:30 На одну вакансию программиста в Свердловской области приходится 11,5 резюме
09:41 Стала известна дата проведения выборов в свердловское Заксобрание в 2026 году
09:30 В Верхней Пышме внедорожник попал под электричку на железнодорожном переезде
22:06 Международный конкурс электромонтеров по-новому осветил две улицы Екатеринбурга
21:18 Почти неделю легендарный фильм Милоша Формана можно будет увидеть на большом экране
19:31 На месте военного склада на Сортировке вырастет новый жилой квартал
19:07 МЧС России за сутки ликвидировала три пожара в Свердловской области
17:09 Два инсульта перенёс екатеринбуржец за одну неделю
17:00 В Екатеринбурге состоится бесплатный концерт группы NUGGERS возле Ельцин-центра
16:10 За установку игровых автоматов в кафе будут судить двух екатеринбуржцев
15:49 Улицу Советских женщин закроют до конца ноября в Екатеринбурге
15:05 В Ревде после реконструкции в тестовом режиме хотят запустить очистные сооружения
14:23 Богдановичский суд прекратил уголовное преследование серийного убийцы Паукова
13:22 Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся с 15 сентября
12:30 В Екатеринбурге подросток на электросамокате хотел проскочить на красный и попал под машину
12:12 Свердловский ЦОН предупредил о подозрительной рассылке в преддверии губернаторских выборов
Все новости Свердловской области
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
Все новости России и мира
15:51 В международной турнире по настольному теннису в Верхней Пышме участвуют 128 детей
15:18 18 поставщиков импортных овощей и фруктов в Свердловской области получили предостережения
14:45 Личности осквернивших мемориал девочек в Каменске-Уральском установили
14:32 До 24 октября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге
13:53 Более пяти тысяч кубометров леса незаконно вырубили в «Бажовских местах»
12:59 После осквернения мемориала в Каменске-Уральском СК возбудил уголовное дело
12:45 Свердловская область вошла в тройку регионов с самым большим количеством абортов
12:15 Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной
11:36 Прокуратура проводит проверку после сообщения об осквернении мемориала в Каменске-Уральском
11:05 Екатеринбуржец погасил долг по алиментам под угрозой уголовной ответственности
10:30 На одну вакансию программиста в Свердловской области приходится 11,5 резюме
09:41 Стала известна дата проведения выборов в свердловское Заксобрание в 2026 году
09:30 В Верхней Пышме внедорожник попал под электричку на железнодорожном переезде
22:06 Международный конкурс электромонтеров по-новому осветил две улицы Екатеринбурга
21:18 Почти неделю легендарный фильм Милоша Формана можно будет увидеть на большом экране
19:31 На месте военного склада на Сортировке вырастет новый жилой квартал
19:07 МЧС России за сутки ликвидировала три пожара в Свердловской области
17:09 Два инсульта перенёс екатеринбуржец за одну неделю
17:00 В Екатеринбурге состоится бесплатный концерт группы NUGGERS возле Ельцин-центра
16:10 За установку игровых автоматов в кафе будут судить двух екатеринбуржцев
15:49 Улицу Советских женщин закроют до конца ноября в Екатеринбурге
15:05 В Ревде после реконструкции в тестовом режиме хотят запустить очистные сооружения
14:23 Богдановичский суд прекратил уголовное преследование серийного убийцы Паукова
13:22 Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся с 15 сентября
12:30 В Екатеринбурге подросток на электросамокате хотел проскочить на красный и попал под машину
12:12 Свердловский ЦОН предупредил о подозрительной рассылке в преддверии губернаторских выборов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK