Возрастное ограничение 18+
Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной
Фото: Вечерние ведомости
В Верхней Пышме вынесли приговор садоводу, который срубил возле своего участка сосну. Мужчину признали виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере – часть 3 статьи 260 УК РФ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, тень от хвойного дерева, росшего за забором, падала на посадки мужчины, что много лет его сильно раздражало.И вот весной 2025 года садовод не выдержал и свёл счёты с сосной, самовольно спилив дерево.
Немногим позже мужчина узнал, что дерево было не бесхозным – территория за забором принадлежит Берёзовскому лесничеству. Другими словами, спилив сосну, он причинил ущерб лесничеству на сумму более 194 тысячи рублей. Объём вырубленной древесины был больше 5,6 кубометров.
В суде садовод свою вину полностью признал. В качестве наказания ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также суд удовлетворил гражданский иск лесничества и взыскал с мужчины сумму ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, тень от хвойного дерева, росшего за забором, падала на посадки мужчины, что много лет его сильно раздражало.И вот весной 2025 года садовод не выдержал и свёл счёты с сосной, самовольно спилив дерево.
Немногим позже мужчина узнал, что дерево было не бесхозным – территория за забором принадлежит Берёзовскому лесничеству. Другими словами, спилив сосну, он причинил ущерб лесничеству на сумму более 194 тысячи рублей. Объём вырубленной древесины был больше 5,6 кубометров.
В суде садовод свою вину полностью признал. В качестве наказания ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также суд удовлетворил гражданский иск лесничества и взыскал с мужчины сумму ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию