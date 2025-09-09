Возрастное ограничение 18+
За установку игровых автоматов в кафе будут судить двух екатеринбуржцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге из-за трёх игровых автоматов, установленных в кафе, баре и закусочной в Чкаловском районе, будут судить двух местных жителей, 1986 и 1991 годов рождения.
Их обвиняют в организации азартных игр с использованием игрового оборудования ( ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). По версии следствия, 39-летний обвиняемый летом 2023 года приобрёл игровые автоматы с USB-модемами и установил их в местах общественного питания. Позже он привлёк к обслуживанию оборудования своего 34-летнего знакомого. Проработали автоматы до весны 2025 года.
Прокуратура Чкаловского района уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд, где его будут рассматривать по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Их обвиняют в организации азартных игр с использованием игрового оборудования ( ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). По версии следствия, 39-летний обвиняемый летом 2023 года приобрёл игровые автоматы с USB-модемами и установил их в местах общественного питания. Позже он привлёк к обслуживанию оборудования своего 34-летнего знакомого. Проработали автоматы до весны 2025 года.
Прокуратура Чкаловского района уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд, где его будут рассматривать по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржца будут судить за разбойной нападение на пенсионерку
09 сентября 2025
09 сентября 2025
Ещё одного свердловчанина поймали на контрабанде лесоматериалами
10 сентября 2025
10 сентября 2025
В Каменске-Уральском рассмотрят дело о мошенничестве при начислении выплат медработникам
11 сентября 2025
11 сентября 2025
В Екатеринбурге собираются судить организатора «финансовой пирамиды»
10 сентября 2025
10 сентября 2025