Возрастное ограничение 18+

В Каменске-Уральском рассмотрят дело о мошенничестве при начислении выплат медработникам

10.36 Четверг, 11 сентября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском собираются судить бывшую старшую медсестру городской больницы, обвиняемую в мошенничестве при начислении стимулирующих выплат.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год медсестра, используя своё служебное положение старшей, подделывала табели учёта рабочего времени и протоколы распределения стимулирующего фонда, чтобы медсёстры из её подразделения и она сама получали дополнительные выплаты за часы, которые на самом деле не были отработаны. Затем эти документы передавались в бухгалтерию для расчёта заработной платы. Это привело к ущербу для больницы более чем на 200 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре.

Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Рассматривать дело будет Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге собираются судить организатора «финансовой пирамиды»
10 сентября 2025
Екатеринбуржца будут судить за разбойной нападение на пенсионерку
09 сентября 2025
Суд обязал Красноуральскую больницу выплатить сотрудникам 2,5 млн рублей
10 сентября 2025
Суд продлил домашний арест руководителю «Гортранса» Сергею Нугаеву
04 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:22 Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся с 15 сентября
12:30 В Екатеринбурге подросток на электросамокате хотел проскочить на красный и попал под машину
12:12 Свердловский ЦОН предупредил о подозрительной рассылке в преддверии губернаторских выборов
11:56 Власти Екатеринбурга собираются заключить контракт на демонтаж незаконных аттракционов
11:30 В Каменске-Уральском после реконструкции открылся стадион «Металлист»
11:15 Кольцовские таможенники «задержали» незадекларированные бритвы из Азербайджана
10:36 В Каменске-Уральском рассмотрят дело о мошенничестве при начислении выплат медработникам
10:07 После избиения мужчины на спуске в паркинг в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:48 Экс-начальника полиции Соболя признали виновным в организации ОПГ в Екатеринбурге
20:40 В Екатеринбурге мама рыжих котят ищет дом
20:19 В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор бывшему замначальника колонии по делу о хищении
19:48 В Свердловской области подвели итоги купального сезона 2025 года
19:32 Сад Нурова готовится к дню рождения
19:09 Ещё одного свердловчанина поймали на контрабанде лесоматериалами
18:56 Девять пожаров на территории Свердловской области случилось в минувший вторник
18:10 В Екатеринбурге изменили систему продажи билетов на матчи «Автомобилиста» для борьбы со спекулянтами
17:41 Свердловская область вошла в топ регионов по зарплатам в металлургии
17:12 Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
16:59 В Екатеринбурге скверу присвоили имя заслуженного тренера РСФСР Виктора Кобцева
15:56 Главу Тугулымского округа оштрафовали за долгий ответ местному жителю
15:23 WB взыскал с продавца из Свердловской области более 700 тысяч рублей долга
15:04 На трассе под Каменским-Уральским сбили мужчину
14:52 Заявки на True Tech Champ-2025 принимают до 20 октября
14:01 Около 8,55 млн рублей сэкономили екатеринбуржцы на проезде с начала сентября
13:21 Суд обязал Красноуральскую больницу выплатить сотрудникам 2,5 млн рублей
12:47 345 тысяч свердловских цыплят-несушек отправили в Таджикистан
Все новости Свердловской области
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
Все новости России и мира
13:22 Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся с 15 сентября
12:30 В Екатеринбурге подросток на электросамокате хотел проскочить на красный и попал под машину
12:12 Свердловский ЦОН предупредил о подозрительной рассылке в преддверии губернаторских выборов
11:56 Власти Екатеринбурга собираются заключить контракт на демонтаж незаконных аттракционов
11:30 В Каменске-Уральском после реконструкции открылся стадион «Металлист»
11:15 Кольцовские таможенники «задержали» незадекларированные бритвы из Азербайджана
10:36 В Каменске-Уральском рассмотрят дело о мошенничестве при начислении выплат медработникам
10:07 После избиения мужчины на спуске в паркинг в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:48 Экс-начальника полиции Соболя признали виновным в организации ОПГ в Екатеринбурге
20:40 В Екатеринбурге мама рыжих котят ищет дом
20:19 В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор бывшему замначальника колонии по делу о хищении
19:48 В Свердловской области подвели итоги купального сезона 2025 года
19:32 Сад Нурова готовится к дню рождения
19:09 Ещё одного свердловчанина поймали на контрабанде лесоматериалами
18:56 Девять пожаров на территории Свердловской области случилось в минувший вторник
18:10 В Екатеринбурге изменили систему продажи билетов на матчи «Автомобилиста» для борьбы со спекулянтами
17:41 Свердловская область вошла в топ регионов по зарплатам в металлургии
17:12 Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
16:59 В Екатеринбурге скверу присвоили имя заслуженного тренера РСФСР Виктора Кобцева
15:56 Главу Тугулымского округа оштрафовали за долгий ответ местному жителю
15:23 WB взыскал с продавца из Свердловской области более 700 тысяч рублей долга
15:04 На трассе под Каменским-Уральским сбили мужчину
14:52 Заявки на True Tech Champ-2025 принимают до 20 октября
14:01 Около 8,55 млн рублей сэкономили екатеринбуржцы на проезде с начала сентября
13:21 Суд обязал Красноуральскую больницу выплатить сотрудникам 2,5 млн рублей
12:47 345 тысяч свердловских цыплят-несушек отправили в Таджикистан
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK