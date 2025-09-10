Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском рассмотрят дело о мошенничестве при начислении выплат медработникам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском собираются судить бывшую старшую медсестру городской больницы, обвиняемую в мошенничестве при начислении стимулирующих выплат.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год медсестра, используя своё служебное положение старшей, подделывала табели учёта рабочего времени и протоколы распределения стимулирующего фонда, чтобы медсёстры из её подразделения и она сама получали дополнительные выплаты за часы, которые на самом деле не были отработаны. Затем эти документы передавались в бухгалтерию для расчёта заработной платы. Это привело к ущербу для больницы более чем на 200 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре.
Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Рассматривать дело будет Красногорский районный суд Каменска-Уральского.
