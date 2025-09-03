Возрастное ограничение 18+
После избиения мужчины на спуске в паркинг в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после инцидента на спуске в паркинг на Ракетной, 20. Доклад по делу затребовал председатель СК Александр Бастрыкин.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко подготовить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» опубликовали видео, на котором слышны звуки ударов. По данным ресурса, потерпевший мужчина упал от первых ударов, после чего его стали пинать.
Сообщалось, что поводом для конфликта стала то, что мужчина, на которого напали, посигналил, когда выезжал из подземной парковки. Нападавший, как утверждается, загородил выезд, из-за чего две машины не могли выехать с паркинга.
