В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор бывшему замначальника колонии по делу о хищении

В Свердловской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии №12 ГУФСИН России по региону Дениса Цепелева. В апреле Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным в хищении имущества с использованием служебного положения (это часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).Судом установлено, что майор внутренней службы Цепелев организовал хищение металлических конструкций с территории учреждения. В результате его действий государственному ведомству был нанесён ущерб в размере 215 763 рублей.Приговором суда первой инстанции Цепелев получил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённый не согласился с решением и подал апелляцию. Однако Свердловский областной суд, изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, оставил приговор без изменений. Таким образом, решение вступило в законную силу.