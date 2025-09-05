В Екатеринбурге собираются судить организатора «финансовой пирамиды»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура сообщает о передаче в Ленинский районный суд Екатеринбурга уголовного дела фактического руководителя КПК «Народный капитал». Ему вменяют организацию «финансовой пирамиды» и отчуждение имущества.По версии следствия, он организовал работу группы компаний «Народный капитал», включая кредитно-потребительский кооператив и потребительский кооператив с одноименным наименованием.Действовала организация по принципу «финансовой пирамиды». Офисы компании работали в разных регионах России. В них заключили договоры о вкладах с начислением процентов, по которым обещали делать выплаты. Фактически же все выплаты проводились за счет поступления средств от новых вкладчиков. Таким образом с апреля 2016 года по июнь 2022 года обвиняемый сумел привлечь от пайщиков (в том числе тех, кому материальный ущерб причинен не было) более 582 миллионов рублей.Кроме этого, с ноября 2021 года до октября 2022 года обвиняемый, осознавая, что у организации имеются признаки банкротства, продолжал искать пайщиков и привлекать их деньги в компанию.«Указанные действия повлекли неспособность КПК “Народный капитал” в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по имеющимся денежным обязательствам, тем самым причинив ущерб на сумму не менее 6,6 миллионов рублей», — рассказали в прокуратуре.Организатора «пирамиды» будут судить по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, в особо крупном размере) и части 1.1 статьи 195 УК РФ (отчуждение лицом, контролирующим организацию, имущества юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб).