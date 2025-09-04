Возрастное ограничение 18+

В Первоуральске раскрыта крупная коррупционная схема

19.35 Вторник, 9 сентября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сотрудники полиции Свердловской области рапортовали о выявлении крупной коррупционной схемы в Первоуральске. Её автор — 40-летний бывший руководитель коммерческой организации.

Мужчину обвиняют в получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2024 год он вступил в сговор с директором фирмы по ремонту спецтехники. Суть договорённости — гарантии заключения контрактов с этой компанией при условии завышения цен. Половину «накрутки» хитрец требовал перечислять на свои счета.

Придуманная схема действовала пять лет. За это время было заключено свыше 700 договоров общей стоимостью более 150 миллионов рублей, а личный доход обвиняемого составил около 6 миллионов. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

«Противоправная деятельность обвиняемого, ныне уже не работающего на предприятии, где он занимался откровенным вредительством, была выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции. Наработанные материалы направлены в региональное управление Следственного комитета, которое возбудило уголовное дело и довело расследование до логического завершения. За данное преступление предусмотрено суровое наказание — вплоть до 12 лет лишения свободы»,

— комментирует начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.


Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
04 сентября 2025
В Первоуральске в ночной аварии погиб водитель легковушки
07 сентября 2025
В Челябинской области за контрабанду леса в Казахстан осудили серовчанку
09 сентября 2025
Экс-директору первоуральского «Водоканала» вынесли приговор
05 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:03 В Екатеринбурге Авито Авто проведёт конференцию «Высшая передача»
20:40 Безносой собачке Моте вновь понадобилась ветеринарная помощь
19:35 В Первоуральске раскрыта крупная коррупционная схема
19:18 В Челябинской области за контрабанду леса в Казахстан осудили серовчанку
18:45 Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге
18:34 Четырнадцать пожаров и девять спасённых — таковы итоги минувших суток у свердловского МЧС
17:27 В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе
17:07 Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
15:58 На Уктусе с электрички сняли юного зацепера
15:21 В Волчанске присяжные признали местного жителя виновным в смерти знакомого
14:40 Доля сдавших тест по русскому языку детей мигрантов в Екатеринбурге достигла 32%
14:07 Учителя физики из Екатеринбурга признали виновным в применении физической силы к ученику
13:47 СМИ сообщают о проектировании новых станций екатеринбургского метро
13:29 Свердловский омбудсмен намерена связаться с азербайджанскими коллегами по поводу задержанного екатеринбуржца
12:18 Документы на обучение в Инженерной школе Техуниверситета УГМК принимаются до 25 сентября
12:13 В девяти посёлках и деревнях Ирбитского района открылись новые ФАПы
11:28 Екатеринбуржца будут судить за разбойной нападение на пенсионерку
10:40 Школьница из Екатеринбурга отдала мошенникам более 300 тысяч рублей ради приза
09:59 Под Новоуральском непротрезвевший водитель мопеда спровоцировал ДТП
08:42 Уральские физики нашли способ увеличить стабильность магнитов
08:19 В Ирбите прокуратура помогла сотруднице общепита защитить трудовые права
21:03 В Екатеринбурге дорожная служба признана виновной в ДТП
20:24 В Серове изъяли более 700 единиц контрафактной «модной» одежды
19:59 За жизнь попавшего под машину в Екатеринбурге кота борются ветврачи
19:34 Познакомиться с позднесоветским искусством Татарстана можно будет в Ельцин-центре
18:49 Свердловская область в минувшие выходные горела в 25 местах
Все новости Свердловской области
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
Все новости России и мира
21:03 В Екатеринбурге Авито Авто проведёт конференцию «Высшая передача»
20:40 Безносой собачке Моте вновь понадобилась ветеринарная помощь
19:35 В Первоуральске раскрыта крупная коррупционная схема
19:18 В Челябинской области за контрабанду леса в Казахстан осудили серовчанку
18:45 Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге
18:34 Четырнадцать пожаров и девять спасённых — таковы итоги минувших суток у свердловского МЧС
17:27 В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе
17:07 Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
15:58 На Уктусе с электрички сняли юного зацепера
15:21 В Волчанске присяжные признали местного жителя виновным в смерти знакомого
14:40 Доля сдавших тест по русскому языку детей мигрантов в Екатеринбурге достигла 32%
14:07 Учителя физики из Екатеринбурга признали виновным в применении физической силы к ученику
13:47 СМИ сообщают о проектировании новых станций екатеринбургского метро
13:29 Свердловский омбудсмен намерена связаться с азербайджанскими коллегами по поводу задержанного екатеринбуржца
12:18 Документы на обучение в Инженерной школе Техуниверситета УГМК принимаются до 25 сентября
12:13 В девяти посёлках и деревнях Ирбитского района открылись новые ФАПы
11:28 Екатеринбуржца будут судить за разбойной нападение на пенсионерку
10:40 Школьница из Екатеринбурга отдала мошенникам более 300 тысяч рублей ради приза
09:59 Под Новоуральском непротрезвевший водитель мопеда спровоцировал ДТП
08:42 Уральские физики нашли способ увеличить стабильность магнитов
08:19 В Ирбите прокуратура помогла сотруднице общепита защитить трудовые права
21:03 В Екатеринбурге дорожная служба признана виновной в ДТП
20:24 В Серове изъяли более 700 единиц контрафактной «модной» одежды
19:59 За жизнь попавшего под машину в Екатеринбурге кота борются ветврачи
19:34 Познакомиться с позднесоветским искусством Татарстана можно будет в Ельцин-центре
18:49 Свердловская область в минувшие выходные горела в 25 местах
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK