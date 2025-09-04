Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске раскрыта крупная коррупционная схема
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сотрудники полиции Свердловской области рапортовали о выявлении крупной коррупционной схемы в Первоуральске. Её автор — 40-летний бывший руководитель коммерческой организации.
Мужчину обвиняют в получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2024 год он вступил в сговор с директором фирмы по ремонту спецтехники. Суть договорённости — гарантии заключения контрактов с этой компанией при условии завышения цен. Половину «накрутки» хитрец требовал перечислять на свои счета.
Придуманная схема действовала пять лет. За это время было заключено свыше 700 договоров общей стоимостью более 150 миллионов рублей, а личный доход обвиняемого составил около 6 миллионов. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению.
Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Противоправная деятельность обвиняемого, ныне уже не работающего на предприятии, где он занимался откровенным вредительством, была выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции. Наработанные материалы направлены в региональное управление Следственного комитета, которое возбудило уголовное дело и довело расследование до логического завершения. За данное преступление предусмотрено суровое наказание — вплоть до 12 лет лишения свободы»,
— комментирует начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
