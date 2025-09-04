Возрастное ограничение 18+

В Волчанске присяжные признали местного жителя виновным в смерти знакомого

15.21 Вторник, 9 сентября 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
В Волчанске суд вынес приговор местному жителю на основании вердикта коллегии присяжных. Они сделали вывод о виновности мужчины в гибели его знакомого, с которым он повздорил после застолья. Дело рассматривал Карпинский городской суд.

В телеграм-канале прокуратуры Свердловской области рассказали, что 11 сентября 2021 года ныне осуждённый вместе со своим знакомым приехал в гости к подруге, проживающей в частном доме, где они стали распивать спиртное. Позже мужчины вышли на веранду, где между ними произошёл конфликт.

В суде государственный обвинитель указал на то, что в ходе конфликта осуждённый нанёс своему знакомому не менее двух ударов в голову, что привело к перелому костей черепа и внутричерепному кровоизлиянию, и впоследствии к гибели потерпевшего 18 сентября 2021 года. Сам осуждённый свою вину признал частично, соглашаясь лишь с тем, что он ударил знакомого.

Присяжные, ознакомившись с деталями истории пришли к выводу, что мужчина виновен в смерти своего знакомого, но несмотря на это заслуживает снисхождения.

«Карпинский городской суд, с учётом вердикта присяжных заседателей, позиции государственного обвинителя и данных о личности виновного, назначил виновному наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,

– сообщили в прокуратуре.


Приговор пока не вступил в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
