В Волчанске присяжные признали местного жителя виновным в смерти знакомого

– сообщили в прокуратуре.

«Карпинский городской суд, с учётом вердикта присяжных заседателей, позиции государственного обвинителя и данных о личности виновного, назначил виновному наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,