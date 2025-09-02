Екатеринбуржца будут судить за разбойной нападение на пенсионерку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом будет отвечать местный житель, обвиняемый в разбойном нападении на пенсионерку этим летом.По версии следствия, в июле 2025 года в одном из дворов на улице Самолётной 47-летний мужчина подошёл к 71-летней женщине, которая гуляла с собачкой, и, продемонстрировав ей нож, потребовал отдать ему телефон. Пенсионерка, восприняв угрозу всерьёз, не стала сопротивляться и отдала телефон, после чего тот скрылся. Найти напавшего удалось позже благодаря записям с камер видеонаблюдения.Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Рассматривать дело будет Чкаловский районный суд.