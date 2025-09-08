Школьница из Екатеринбурга отдала мошенникам более 300 тысяч рублей ради приза





– сказали в полиции. «Но, как часто бывает с учениками, за лето знания улетучились. В связи с этим по указанию начальника УМВД России по Екатеринбургу в первые дни учебного года сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят массовые профилактические мероприятия в учебных организациях города»,

В Екатеринбурге 14-летняя девочка сыграла в лотерею в телеграм-боте и, чтобы забрать выигрыш, перевела мошенникам более 300 тысяч с карты отца.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, ссылку на лотерею в телеграм-боте девочке прислала её одноклассница. Школьница решила поучаствовать в розыгрыше и обрадовалась, когда узнала, что она выиграла 10 тысяч рублей. Однако, когда дело дошло до получения приза, «директор бота» ей заявил, что она не может получить свой выигрыш, поскольку не достигла возраста совершеннолетия, и тут же предложил выход из ситуации. Незнакомец заверил, что деньги можно перевести на карту её отца. Для этого её попросили передать реквизиты карты и коды из смс, которые пришли на его телефон. Через какое-то время отец обнаружил, что с его счёта было списано 60 тысяч рублей, а также 264 тысячи рублей кредитных средств.В пресс-группе полиции подчеркнули, что в школе, в которой учится девочка, сотрудники МВД уже проводили профилактическую беседу с детьми на тему мошенничества в сети.Там также добавили, что полицейские систематически посещают школьников, чтобы довести до них информацию о мошенничестве и других опасностях.