В Серове изъяли более 700 единиц контрафактной «модной» одежды
Фото: Вечерние Ведомости
Серовская транспортная прокуратура выявила незаконную торговлю подделками под мировые бренды. В одном из магазинов города реализовывалась одежда с товарными знаками «Adidas», «Nike», «PUMA», «LACOSTE», «GUCCI» и «CALVIN KLEIN».
Проверка установила, что продукция имела признаки несоответствия оригиналам и содержала незаконное воспроизведение чужих товарных знаков. Согласно информации правообладателей, никаких договоров на использование брендов с предпринимателем заключено не было.
По итогам прокурорской проверки из незаконного оборота изъято более 700 единиц одежды. Продукция будет уничтожена в установленном законом порядке. Недобросовестный продавец привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака»). Статья предполагает наказания в виде штрафов и конфискаций (в том числе оборудования, при помощи которого изготавливался контрафакт).
