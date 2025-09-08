Возрастное ограничение 18+
С «дроппера» из Алтайского края взыскали похищенное у новоуральца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителю Алтайского края, не сумевшему объяснить суду, почему на его банковскую карточку был сделан перевод со счёта новоуральца, пришлось вернуть похищенные деньги.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 4 июля 2023 года 62-летний житель Новоуральска, попав под влияние телефонных аферистов, перевёл 160 тысяч рублей на счёт жителя Алтайского края, который играл роль «дроппера» в мошеннической схеме. Его банковскую карту использовали, чтобы легализовать украдённое, поэтому, когда дело дошло до суда, доказать законность получения суммы алтаец не смог.
В итоге Косихинский районный суд Алтайского края удовлетворил иск прокуратуры Новоуральска о взыскании суммы неосновательного обогащения. В настоящий момент похищенные 160 тысяч рублей возвращены новоуральцу.
