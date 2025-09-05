Возрастное ограничение 18+
На вокзале Екатеринбурга задержали объявленного в федеральный розыск тавдинца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На екатеринбургском железнодорожном вокзале задержали 20-летнего жителя Тавды объявленного в федеральный розыск.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, тавдинец был объявлен в розыск тюменской полицией из-за того, что не явился на судебное заседание. Он проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).
Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он покинул Тюмень и в минувшую субботу, 6 сентября, был задержан в Екатеринбурге при попытке сесть на поезд до Ярославля.
«Молодого человека доставили в линейный отдел и сообщили о задержании инициатору розыска. В настоящее время с задержанного истребовано обязательство о явке на заседание суда»,
– рассказали в пресс-группе полиции.
