В Ревде рассмотрят дело об убийстве двух женщин в 2004 году







рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Раскрыть преступление удалось благодаря свидетельским показаниям, а также результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ревдинский городской суд передали уголовное дело об убийстве двух женщин, которое произошло 21 год назад. Преступление вменяется мужчине 1961 года рождения. Сейчас ему 64 года.С одной из своих жертв, по версии следствия, он познакомился в августе 2004 года, когда покупал алкоголь. Они отправились к ней домой, где они стали распивать спиртное. Там между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил её электрическим проводом, завершив свою расправу ударом ножа в живот.Вторую свою жертву мужчине встретил в одном из подвалов города, где употреблял алкогольные напитки в компании бездомного. Во время отдыха туда пришла знакомая последнего и начала будить того. Это не понравилось обвиняемому и он накинулся на женщину. Сначала он душил её, а потом точно также, как и первую жертву, ударил ножом в живот.Там также сообщили, что обвиняемый признал свою вину.