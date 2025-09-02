Возрастное ограничение 18+
В Ревде рассмотрят дело об убийстве двух женщин в 2004 году
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ревдинский городской суд передали уголовное дело об убийстве двух женщин, которое произошло 21 год назад. Преступление вменяется мужчине 1961 года рождения. Сейчас ему 64 года.
С одной из своих жертв, по версии следствия, он познакомился в августе 2004 года, когда покупал алкоголь. Они отправились к ней домой, где они стали распивать спиртное. Там между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил её электрическим проводом, завершив свою расправу ударом ножа в живот.
Вторую свою жертву мужчине встретил в одном из подвалов города, где употреблял алкогольные напитки в компании бездомного. Во время отдыха туда пришла знакомая последнего и начала будить того. Это не понравилось обвиняемому и он накинулся на женщину. Сначала он душил её, а потом точно также, как и первую жертву, ударил ножом в живот.
Там также сообщили, что обвиняемый признал свою вину.
«Раскрыть преступление удалось благодаря свидетельским показаниям, а также результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Там также сообщили, что обвиняемый признал свою вину.
