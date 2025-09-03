Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин потребовал отчёт о деле «RC Group», подозреваемой в обмане екатеринбуржцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СУ СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела о мошеннических действиях представителей IT-компании «RC Group» в отношении жителей Екатеринбурга. По данным ведомства, сотрудники фирмы в течение трёх лет предлагали студентам приобрести франшизы с обещанием стабильного заработка.
Для оплаты предлагалось оформить кредиты, однако после получения денежных средств представители компании переставали выходить на связь.
Как сообщает СК, несмотря на возбужденное уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), деятельность компании не прекращена, и она продолжает совершать мошеннические действия в отношении жителей города.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко повторный доклад о ходе расследования. Его интересуют проведённые следственные действия и собранные доказательства.
