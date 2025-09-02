Жителю Екатеринбурга грозит срок за нанесение символики террористической организации

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали местного жителя 2000 года рождения. Ему предъявлено обвинение по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма. Максимальное наказание по ней — до 5 лет лишения свободы, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.По данным следствия, в ночь на 14 января 2025 года молодой человек оставил на стене нежилого здания надпись с символикой террористической организации. Следователи считают, что это было сделано в целях её пропаганды.Сотрудники СК и ФСБ провели комплекс следственных действий. Были изъяты предметы, допрошены свидетели, а суд по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу.ТАСС также сообщает, что мужчина связан с организацией «Русский добровольческий корпус»*. Как уточнили в силовых структурах, обыск прошёл по месту его жительства. Там нашли личные вещи, средства связи, а также эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. Дополнительно задокументированы татуировки, в том числе экстремистского содержания.