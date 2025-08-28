В Екатеринбурге 18-летнего парня подозревают в ограблении 60-летнего мужчины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в ограблении 60-летнего мужчины. У потерпевшего диагностировано сотрясение мозга.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городском УМВД, нападение произошло на Сортировке в середине августа. По словам пострадавшего, на него напали около полуночи, когда он возвращался домой со смены — мужчина работает водителем автобуса. У подъезда кто-то подошёл к нему сзади и сначала ударил в спину, а затем в голову. От этого потерпевший упал на землю, а налётчик отобрал сумку и скрылся. Внутри находились документы, ключи и 25 тысяч рублей. После нападения мужчина обратился в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение мозга. Утром он написал заявление в полицию.В ходе розыска полицейские задержали 18-летнего парня, который жил на той же улице. Он, как установили сыщики, нигде официально не работал и судим ранее не был. В пресс-группе также рассказали, что при задержании он начался драться, но сотрудники полиции оказались проворнее.На подозреваемого заведено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас молодой человек находится под стражей, а правоохранители проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.