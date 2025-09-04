Возрастное ограничение 18+
Экс-директору первоуральского «Водоканала» вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске вынесли приговор бывшему директору ППМУП «Водоканал» Артуру Гузаирову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, халатности и фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, было доказано, что после принятия в эксплуатацию станции подготовки питьевой воды Верхне-Шайтанского водохранилища по его вине с июля по сентябрь 2023 года жителям города поставлялась вода, не соответствующая гигиеническим нормам.
Кроме того, было установлено, что он ответственен за ЧП на Нижне-Сергинском трубопроводе в декабре 2023 года, из-за которого с 1 по 6 число была прекращена подача холодной воды, а также за подтопления 24 многоквартирных домов, от которых страдали жильцы с января 2022 года по февраль 2024 года. Прокуратурой приведены доказательства того, что он не организовал предусмотренные законом техническое обследование и ремонт трубопровода и сетей водоотведения.
Также вследствие фальсификации доказательств по делу о загрязнении первоуральским «Водоканалом» реки Чусовая было принято решение об отказе Роспотребнадзору в удовлетворении исковых требований. Ведомство требовало взыскать 2,2 миллиона рублей за причинённый реке ущерб.
Суд признал Артура Гузаирова виновным по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), пунктам «в», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия).
В качестве наказания ему было назначено 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на муниципальной службе на 2 года 6 месяцев.
