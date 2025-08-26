Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с незаконной торговлей сим-картами в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение подготовить доклад по поводу ситуации с незаконной торговлей сим-картами в Екатеринбурге.
«В социальных сетях сообщается, что в Екатеринбурге на территории миграционного центра приезжие осуществляют незаконную торговлю сим-картами», – говорится в сообщении официального телеграм-канала ведомства.
В настоящий момент следственные органы СК по Свердловской области проводят по этому сообщению проверку на предмет статьи 171 УК РФ –«Незаконное предпринимательство».
