В Екатеринбурге двое приятелей разнесли продуктовый магазин

В Екатеринбурге двое мужчин разнесли продуктовый магазин на Самолётной, 1. Одного из них задержали по подозрению в грабеже.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, ранее в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение от администрации магазина. Заявители пояснили, что мужчина хотел вынести товар без оплаты, но был замечен сотрудниками торговой точки, после этого он вместе со своим приятелем стал громить магазин. Позже, уходя, они заметили, как одна из продавщиц звонит в полицию, один из них вернулся, выхватил телефон и скрылся.«Вскоре неадекват был установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ – "Грабеж"», – сообщили в полиции.В МВД также предполагают, что задержанный может быть причастен к другим подобным инцидентам, поэтому просят всех, кто пострадал от него, обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343) 356-42-13 или 102(02).