Разбойное нападение на «Золотую рыбку» в Ревде закончилось для налётчиков уголовным делом
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Ревде по подозрению в разбойном налёте на ювелирный магазин «Золотая рыбка» на улице Чайковского, 33 задержали трёх человек.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дерзкое ограбление произошло вечером 27 августа прямо перед закрытием магазина. Трое вооружённых людей с масками на лицах ворвались в служебное помещение и, пригрозив пистолетом и молотком менеджеру, забрали с витрины ювелирные украшения на общую сумму порядка девяти миллионов рублей, после чего скрылись. Однако «залечь на дно» им не удалось. Вскоре троица была задержана усилиями МВД, Росгвардии и ФСБ.
По данным полиции, к налёту разбойники готовились несколько дней.
Известно, что задержанные – молодые люди, судимостей не имеют. Один из них работает на машиностроительном заводе, второй – студент колледжа машиностроения, третий официально не трудоустроен. Разбойное нападение они объяснили нехваткой денег и накопившимися долгами.
В отношении налётчиков возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере, с незаконным проникновением в помещение»). Теперь парням грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Валерий Горелых также отмечает, что парней подозревают в похожем криминальном эпизоде в Екатеринбурге, где ранее был ограблен табачный магазин.
